Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit 30x30см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков.

Набор Conversion Kit включает в себя 28 фолиевых/гелевых фильтров размером 30х30 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. В комплекте представлены 8 конверсионных, 4 корректирующих и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

В наборе представлены фолиевые/гелевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1/8 до 2 ступеней. Это дает возможность точно настроить освещение под конкретные задачи и условия съемки.

Набор гелевых фильтров Conversion Kit от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.

Состав набора: