Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit Max 60x60см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков. Набор включает в себя 14 фолиевых/гелевых фильтров размером 60х60 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. Размер фильтров 60х60 см позволяет использовать их с софтбоксами, портретными тарелками и фрост-рамами. В комплекте представлены 8 конверсионных, 4 корректирующих и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

Набор гелевых фильтров Conversion Kit Max от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.

Состав набора: