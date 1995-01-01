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Набор гелевых светофильтров primary color Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см

  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
  • Conversion Kit Max, 14 шт., 60х60 см
Код товара:УТ-00079398
Артикул:PC Conversion Kit Max

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit Max 60x60см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков. Набор включает в себя 14 фолиевых/гелевых фильтров размером 60х60 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. Размер фильтров 60х60 см позволяет использовать их с софтбоксами, портретными тарелками и фрост-рамами. В комплекте представлены 8 конверсионных, 4 корректирующих и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

Набор гелевых фильтров Conversion Kit Max от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.

Состав набора:

  • 201 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 202 1/2 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 203 1/4 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 204 CT ORANGE – 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 205 1/2 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 206 1/4 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 126 PURPLE ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 052 LILAC ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 088 LIME GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 729 PEACOCK BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 220 LIGHT FROST - 1 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 410 OPAL FROST - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени