Синефоль PrimaryColor Cinefoil представляет собой высококачественную черную матовую алюминиевую фольгу в рулоне, предназначенную для использования с осветительным оборудованием.

Ширина рулона составляет 60 см, а длина - 7,62 м, что позволяет использовать фольгу для создания разнообразных световых эффектов. Толщина фольги составляет 0,06 мм, что делает ее легкой и удобной в использовании.

Синефоль PrimaryColor Cinefoil используется для контроля светового потока, удаления нежелательных засветок и рефлексов. Это позволяет создавать уникальные световые решения для ваших проектов, делая их более профессиональными и качественными.

Вес рулона составляет всего 0,8 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки и хранения.

Выбирая Синефоль PrimaryColor Cinefoil, вы получаете высококачественное оборудование для спецэффектов, которое поможет вам создавать уникальные световые решения для ваших проектов.