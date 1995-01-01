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Синефоль primary color Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга

  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
  • Cinefoil 60 см х 7.62 м, черная матовая алюминиевая фольга
Код товара:УТ-00078593
Артикул:PC Cinefoil Black

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Синефоль PrimaryColor Cinefoil представляет собой высококачественную черную матовую алюминиевую фольгу в рулоне, предназначенную для использования с осветительным оборудованием.

Ширина рулона составляет 60 см, а длина - 7,62 м, что позволяет использовать фольгу для создания разнообразных световых эффектов. Толщина фольги составляет 0,06 мм, что делает ее легкой и удобной в использовании.

Синефоль PrimaryColor Cinefoil используется для контроля светового потока, удаления нежелательных засветок и рефлексов. Это позволяет создавать уникальные световые решения для ваших проектов, делая их более профессиональными и качественными.

Вес рулона составляет всего 0,8 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки и хранения.

Выбирая Синефоль PrimaryColor Cinefoil, вы получаете высококачественное оборудование для спецэффектов, которое поможет вам создавать уникальные световые решения для ваших проектов.