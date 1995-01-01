Гаффер тейп primary color Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
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Описание
Черный гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color — универсальная тканевая лента для профессионального и бытового применения. Она помогает надежно закрепить кабели, оборудование, флаги и реквизит, а благодаря матовой поверхности остается практически незаметной в кадре и не отражает свет.
Черный цвет особенно востребован в фотостудиях, на видеосъемках, концертных площадках и в театрах, где важно скрыть провода и сохранить аккуратный внешний вид площадки. Лента позволяет быстро организовать рабочее пространство, закрепить оборудование и создать порядок даже в самых сложных условиях.
Тканевая основа толщиной 0,3 мм (12 mils) обеспечивает высокую прочность и долговечность. Лента легко отрывается руками без ножниц и инструментов, что особенно удобно во время съемок и монтажа.
Гаффер тейп отлично подходит не только для профессиональной работы, но и для повседневного использования дома. С его помощью можно временно закрепить провода, организовать рабочее место, выполнить мелкий ремонт, защитить поверхности или привести в порядок домашнюю мастерскую.
Характеристики
- Ширина: 48 мм
- Длина: 50 м
- Толщина: 0,3 мм (12 mils)
- Основа: тканевая
- Поверхность: матовая
- Цвет: черный
Подходит для фотостудий, видеосъемки, театров, концертов, мероприятий, мастерских и бытового использования.