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Гаффер тейп primary color Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м

  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
  • Black, черный матовый тканевый, 48мм х 50м
Код товара:УТ-00095153
Артикул:PC GTB4850

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Черный гаффер тейп (клейкая лента гаффера) Primary Color — универсальная тканевая лента для профессионального и бытового применения. Она помогает надежно закрепить кабели, оборудование, флаги и реквизит, а благодаря матовой поверхности остается практически незаметной в кадре и не отражает свет.

Черный цвет особенно востребован в фотостудиях, на видеосъемках, концертных площадках и в театрах, где важно скрыть провода и сохранить аккуратный внешний вид площадки. Лента позволяет быстро организовать рабочее пространство, закрепить оборудование и создать порядок даже в самых сложных условиях.

Тканевая основа толщиной 0,3 мм (12 mils) обеспечивает высокую прочность и долговечность. Лента легко отрывается руками без ножниц и инструментов, что особенно удобно во время съемок и монтажа.

Гаффер тейп отлично подходит не только для профессиональной работы, но и для повседневного использования дома. С его помощью можно временно закрепить провода, организовать рабочее место, выполнить мелкий ремонт, защитить поверхности или привести в порядок домашнюю мастерскую.

Характеристики

  • Ширина: 48 мм
  • Длина: 50 м
  • Толщина: 0,3 мм (12 mils)
  • Основа: тканевая
  • Поверхность: матовая
  • Цвет: черный

Подходит для фотостудий, видеосъемки, театров, концертов, мероприятий, мастерских и бытового использования.