Фотоаппарат моментальной печати Polaroid Now+ Generation 3, черный
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Характеристики
Описание
Polaroid Now Generation 3 продолжает серию небольших улучшений оригинальной камеры Now, вышедшей в 2020 году. На этот раз обновили ИК дальномер, от которого зависит работа автофокуса, а также мощность срабатывания вспышки, – теперь он не должен ошибаться даже в самую солнечную погоду (прямой солнечный свет может ослеплять ИК датчики). Сенсор освещенности теперь размещается прямо под объективом, что должно обеспечить более точную работу автоэкспозиции. Наконец, обновились варианты окраски камеры: теперь доступно больше ярких цветов.
В остальном это все такой же классический аналоговый фотоаппарат с квадратным форматом фотографий (79 х 79 мм). В системе автофокуса используется два переключаемых объектива, которые применяются в зависимости от расстояния до объекта съемки (определяется автоматически). Одна линза фокусируется на близких объектах (от 40 см до 1.3 м), вторая – на дальних объектах (от 1 м до бесконечности). Управление вспышкой автоматическое: камера регулирует энергию импульса в зависимости от уровня освещенности и дистанции съемки. Вспышку также можно выключить для съемки с естественным освещением, это рекомендуется делать только при съемке под ярким солнечным светом или при использовании штатива (у камеры имеется стандартное штативное гнездо 1/4"). Для автопортретов с друзьями пригодится таймер автоспуска, а двойная экспозиция позволяет творчески накладывать одно изображение на другое. У камеры также имеется режим компенсации экспозиции (+/- 1/2 EV).
Отличия Polaroid Now и Now+: главным отличием Now+ является встроенный Bluetooth-передатчик, с помощью которого камерой можно управлять дистанционно, через мобильное приложение. Приложение открывает доступ к таким режимам как приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, ручная экспозиция, съемка с длинной выдержкой от руки. Второе отличие: Now+ может фокусироваться на более короткой дистанции: 0.4 м вместо 0.55 м. Внешне Now+ легко отличить по цвету: эти камеры окрашиваются в один цвет, в то время как Now выпускаются в двухцветном исполнении.
Кассеты: Polaroid Now может использовать картриджи i-Type и 600. Основное отличие i-Type – это отсутствие встроенной батарейки, в которой больше нет необходимости, т.к. у камеры имеется собственный литий-ионный аккумулятор. За счет этого картриджи i-Type стоят немного дешевле. Для защиты от засветки снимка у камеры имеется специальный пластиковый экран, который выезжает вместе с фотографией, защищая ее от света в первые секунды после снимка. Для наилучшего качества проявки рекомендуется подержать карточку в таком положении несколько секунд, а затем вытащить и положить ее лицевой стороной вниз на все время проявки (зависит от типа бумаги, указан на упаковке). Это обеспечит изображению наибольшую контрастность и цветовую насыщенность. Во время проявки не надо размахивать карточкой – это не ускорит процесс, а только ухудшит качество изображения.
Polaroid Now Generation 3 использует встроенный литий-ионный аккумулятор, камера заряжается через USB-C порт. Корпус камеры на 40% состоит из материалов вторичной переработки.
Как снимать:
- Зарядите фотоаппарат и включите его
- Распакуйте свежий картридж Polaroid 600 или I-Type (картриджи продаются отдельно)
- Откройте крышку камеры (спереди снизу), установите картридж светозащитной заслонкой вверх и язычком к себе
- Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет светозащитная заслонка и черная карточка, закрывавшая картридж
- Слегка приподнимите заслонку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса. Не отрывайте верхнюю пленку, это важный элемент камеры
- Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке
- Если карточка не выехала: откройте дверцу, достаньте картридж, проверьте, какой стороной вы его ставите, поставьте его снова внутрь до упора
Рекомендации по съемке
- Для наведения используйте оптический видоискатель, при съемке с расстояния 1 метр и ближе прицеливайтесь немного вверх и влево
- Держите камеру снизу, чтобы не заслонить пальцами датчики, вспышку или объектив
- Для фиксации фокуса и экспозиции нажмите спусковую кнопку наполовину, затем можно изменить композицию кадра
- Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 10 секунд, это важно для того, чтобы фотография проявилась правильно
- После того, как несколько секунд прошли, дайте черной заслонке уехать внутрь, а снимок положите на стол лицом вниз: ему требуется еще примерно 15 минут на то, чтобы полностью проявиться
- При съемке на улице держите солнце за спиной или сбоку от вас, не снимайте против солнца, если не хотите получить темный силуэт
- Вспышка по умолчанию всегда активна, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки
- Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. После того, как вы сделаете снимок, вспышка включится автоматически
- При съемке в помещении или на улице вечером / ночью расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона
- Для активации автоспуска, нажмите кнопку таймера на передней панели, спереди загорится оранжевый индикатор.
- Настройте положение камеры, используя видоискатель, затем нажмите на спуск затвора: индикатор начнет мигать: у вас 9 секунд.
- Чтобы выключить таймер без срабатывания затвора, нажмите на кнопку таймера еще раз.
- При активации таймера находитесь с обратной стороны камеры, не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.
- Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку таймера 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.
- Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.
- Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры
- Картриджам Polaroid требуется много света, поэтому всегда используйте вспышку, за исключением съемки на улице в ясный день или при использовании штатива
Рекомендации по уходу: при замене кассет рекомендуется протереть ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой. Ролики можно вращать для чистки со всех сторон: для этого поворачивайте черную пластиковую шестеренку, располагающуюся слева. Ролики обеспечивают равномерное распределение фотохимии внутри снимка, чистые ролики – залог отсутствия полос на фотографиях.
Характеристики
|Объектив
|Оптический зум:
|нет
|Объектив:
|два переключаемых объектива: 94.96mm и 102.35mm (прибл. 35 и 40 мм в 35-мм эквиваленте) f/11-64, угол обзора 40° по горизонтали, 41° по вертикали, линзы из поликарбоната и акрила, с просветляющим покрытием
|Стабилизатор изображения:
|нет
|Диаметр светофильтра:
|только специальные фильтры для Polaroid Now / Now+ (продаются отдельно)
|Фотосъёмка
|Автоспуск:
|есть, настраиваемая длительность таймера (через приложение)
|Размер фотоизображения:
|79 х 79 мм (общая площадь с полями 107 х 88 мм)
|Управление эскпозицией
|Выдержка:
|авто, ручная: 1/200 с - 30 с, длительная от руки (через приложение)
|Замер экспозиции:
|авто
|Приоритет выдержки:
|через приложение
|Приоритет диафрагмы:
|через приложение
|Ручная экспозиция:
|через приложение
|Экспокоррекция:
|+/- 1/2 EV
|Фокусировка
|Автофокус:
|есть, двухзонный: 0.4 - 1.3 м и от 1 м до ∞
|Вспышка
|Встроенная вспышка:
|есть (отключаемая)
|Видоискатель и дисплей
|Дисплей:
|ЖК счетчик кадров, с подсветкой
|Видоискатель:
|оптический
|Источники питания
|Питание:
|литий-ионный аккумулятор, встроенный, 750 мАч, зарядка через USB-С порт (кабель и сетевой адаптер не входят в комплект)
|Физические характеристики
|Вес:
|457 г (без картриджа с фотобумагой)
|Размеры:
|150 х 112.2 х 95.5 мм
|Прочие особенности
|Дата анонса:
|март 2025 г.
|Комплектация:
|камера, ремешок на руку, документация
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