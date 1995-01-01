Третье поколение миниатюрной камеры моментальной печати Polaroid Go отличается, прежде всего, переработанным объективом. Он стал ощутимо резче, но максимальная диафрагма теперь f/14.4 вместо f/9. Как известно, закрытие диафрагмы позволяет повысить резкость, особенно если вы снимаете на камеру с фиксированным фокусом. При съемке на улице в ясный день камера автоматически закрывает диафрагму до f/32, чтобы увеличить глубину резкости и лучше проработать дальний план. Наилучшее качество снимков обеспечивается при съемке вблизи, на дистанции приблизительно от 0.5 до 2 метров. Учитывая небольшой размер изображения (46 х 46 мм), Polaroid Go лучше всего подходит для портретов.

Для компенсации светосилы камере дали более мощную вспышку: если в Gen 2 стояла всего 1 ксеноновая лампа, здесь их уже 2. Вспышку можно принудительно отключить, но если вы снимаете в помещении, этого лучше не делать, иначе вы рискуете получить смазанные фото. Немного поменялось фокусное расстояние: в 35-мм эквиваленте было приблизительно 34 мм, а стало 42, – отличие не очень большое, но кадрирование стало плотнее (угол обзора 38° против 48°). Наконец, объектив теперь сильнее утоплен внутрь корпуса, что лучше защищает от появления ореолов и бликов при съемке с контровым светом. Оптический видоискатель стал немного крупнее, что, безусловно, хорошо.

В остальном это все тот же Polaroid Go – «половинка» от классических моделей Polaroid. Камера меньше примерно в два раза, снимки тоже меньше, но картриджи дешевле, так что можно снимать больше. Фотоаппарат полностью аналоговый, то есть фотографии не сохраняются в цифровом виде, они существуют только на бумаге. Камера поддерживает такие функции как двойная экспозиция и съемка с таймером автоспуска. Для селфи имеется своеобразное зеркальце: передняя линза видоискателя отзеркаливает изображение, чтобы вам было легче навести на себя фотоаппарат при съемке с вытянутой руки. Polaroid Go работает от встроенного литий-ионного аккумулятора, который заряжается по USB-C.

Приложение Polaroid App позволяет быстро делиться снимками по сети: просто положите карточку на стол, откройте приложение и снимите через него. Приложение автоматически вырежет фотокарточку из фона.

Как это работает:

Зарядите фотоаппарат

Распакуйте свежий картридж Polaroid Go (картриджи продаются отдельно)

Откройте крышку камеры (снизу), совместите желтые отметки на картридже с такими же отметками внутри корпуса

Закройте крышку: сразу после этого из камеры выедет черная карточка

Важно! Не отрывайте черную пленку-заслонку, это важный элемент самой камеры, защищающий фотографии от света на время первичной проявки

Слегка приподнимите пленку вверх, она уедет обратно внутрь корпуса

Вытащите черную карточку: теперь фотоаппарат готов к съемке

Рекомендации по съемке

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы не делать неудачные снимки

Держите камеру сбоку или снизу, не выставляйте вперед пальцы, чтобы случайно не закрыть вспышку, объектив или датчик экспозамера

Картриджи рекомендуется хранить в холодильнике (но не в морозилке!), а перед съемкой надо дать им пару часов согреться до комнатной температуры

Камере требуется много света, поэтому вспышку лучше не отключать, за исключение съемки на улице днем

Сразу после срабатывания затвора снимок выедет из камеры, закрытый черной пленкой. Оставьте его в таком положении примерно на 5 секунд, это важно для того, чтобы фотография не получилась засвеченной

Когда 5 секунд прошли, дайте черной пленке уехать внутрь, а снимок закройте от света: положите его в карман или просто на стол лицевой частью вниз: ему потребуется еще примерно 10-15 минут на то, чтобы полностью проявиться. Если соблюдать эти рекомендации, вы получите качественную фотографию с яркими и насыщенными цветами.

При съемке на улице лучше держать солнце за спиной или сбоку от вас

При съемке против света всегда используйте вспышку

Вспышка по умолчанию включена, чтобы ее отключить нажмите 1 раз на кнопку с иконкой вспышки: на дисплее рядом со счетчиком кадров должна погаснуть точка

Чтобы включить вспышку обратно, нажмите ту же кнопку еще раз. Точка на дисплее загорится снова.

При съемке со слабым освещением расположите объект рядом со стеной (или аналогичным фоном), чтобы избежать эффекта черного фона

Для активации таймера, зажмите кнопку вспышки на 2 секунды: спереди (под вспышкой) загорится оранжевый индикатор. У вас 9 секунд, чтобы принять позу.

При активации таймера не закрывайте собой датчик экспозиции, который находится спереди, иначе вы можете получить пересвеченный снимок.

Для активации двойной экспозиции нажмите на кнопку вспышки 2 раза: счетчик кадров изменится на "1". Сделайте снимок – на счетчике загорится цифра 2.

Вы можете выключить камеру между 2 снимками в режиме двойной экспозиции, она сохраняет данный режим в памяти.

При замене кассет протирайте ролики внутри камеры: 2 металлических ролика, через которые проходит фотография после снимка. Сделать это можно тканевой салфеткой или ватной палочкой, слегка смочив их водой.

Характеристики