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Картридж Polaroid Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков

  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
  • Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
Код товара:УТ-00069036
Артикул:6017

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go.

Polaroid Go – это новый, уменьшенный формат моментальной печати. Площадь изображения меньше приблизительно в 4 раза, но цена доступнее, а камеры получаются более компактными. Оформление стандартное: белая рамка с местом для подписи (можно использовать перманентный маркер). Картриджи производятся на том же заводе в Нидерландах, что и классические кассеты Polaroid.

  • ISO 640
  • Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм
  • Область изображения: 47 мм х 46 мм
  • Время проявки: 10-15 минут
  • Страна производства: Нидерланды

Внимание: после выхода из камеры фотографию следует укрыть от света на все время проявки (минимум 10 минут), иначе качество изображения ухудшится.