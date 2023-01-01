Картридж Polaroid Go Color Film Double Pack, 2 х 8 снимков
Код товара : УТ-00069036
Артикул : 6017
Причина уценки:
Причина уценки: повреждена упаковка.
3 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Создавайте моменты и делитесь ими с новой пленкой Polaroid Go. Стандартный комплект включает 2 картриджа по 8 снимков для лучших идей. Совместим только с камерами семейства Polaroid Go.
- ISO 640
- Формат бумаги: 66.6 мм х 53,9 мм
- Область изображения: 47 мм х 46 мм
- Время проявки: 10-15 минут