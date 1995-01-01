Жилет PMI SmokeGENIE Smoke Vest идеально подходит для художников по спецэффектам, художников по костюмам и творческих людей всех мастей. Он представляет собой брызгозащищенную обвязку со встроенными трубками и силиконовыми заглушками, позволяющими направлять дым практически на любую часть тела, включая туловище, голову, руки и так далее. Жилет включает в себя чехол, совместимый с генераторами дыма SmokeNINJA Pro, SmokeNINJA и SmokeGENIE.