Жилет с каналами для дыма PMI SmokeVest
Код товара:УТ-00089452
Артикул:PMI_AC_SVEST
Товар не найден
Описание
Жилет PMI SmokeGENIE Smoke Vest идеально подходит для художников по спецэффектам, художников по костюмам и творческих людей всех мастей. Он представляет собой брызгозащищенную обвязку со встроенными трубками и силиконовыми заглушками, позволяющими направлять дым практически на любую часть тела, включая туловище, голову, руки и так далее. Жилет включает в себя чехол, совместимый с генераторами дыма SmokeNINJA Pro, SmokeNINJA и SmokeGENIE.
Основные особенности
- Брызгозащищенный, термостойкий защитный жилет для генераторов дыма SmokeNINJA Pro
- Регулируемые ремни для рук и плеч для костюмов всех размеров.
- Прочные полиуретановые трубки с равномерно расположенными отверстиями для равномерного распределения дыма
- В комплекте есть дополнительная трубка длиной 2 м для создания индивидуальных конфигураций.
- Дополнительные трубки и разветвители можно приобрести отдельно в комплекте SFX Tubing kit
- На коробку нанесен QR код со ссылкой на видеоурок, обучающий настройке различных конфигураций, включая дым из туловища, дым из головы и дым из руки.
Комплектация:
- Жилет
- Держатель для генератора дыма
- Дополнительная трубка (2 м)
- Силиконовые заглушки, 10 шт.