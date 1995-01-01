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Жилет с каналами для дыма PMI SmokeVest

  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
  • SmokeVest
Код товара:УТ-00089452
Артикул:PMI_AC_SVEST

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Жилет PMI SmokeGENIE Smoke Vest идеально подходит для художников по спецэффектам, художников по костюмам и творческих людей всех мастей. Он представляет собой брызгозащищенную обвязку со встроенными трубками и силиконовыми заглушками, позволяющими направлять дым практически на любую часть тела, включая туловище, голову, руки и так далее. Жилет включает в себя чехол, совместимый с генераторами дыма SmokeNINJA Pro, SmokeNINJA и SmokeGENIE.

Основные особенности

  • Брызгозащищенный, термостойкий защитный жилет для генераторов дыма SmokeNINJA Pro
  • Регулируемые ремни для рук и плеч для костюмов всех размеров.
  • Прочные полиуретановые трубки с равномерно расположенными отверстиями для равномерного распределения дыма
  • В комплекте есть дополнительная трубка длиной 2 м для создания индивидуальных конфигураций.
  • Дополнительные трубки и разветвители можно приобрести отдельно в комплекте SFX Tubing kit
  • На коробку нанесен QR код со ссылкой на видеоурок, обучающий настройке различных конфигураций, включая дым из туловища, дым из головы и дым из руки.

Комплектация:

  • Жилет
  • Держатель для генератора дыма
  • Дополнительная трубка (2 м)
  • Силиконовые заглушки, 10 шт.