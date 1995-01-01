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Жидкость для генератора дыма PMI Cloud Formula 100 мл

  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
  • Smoke Formula 100 мл
Код товара:УТ-00089445
Артикул:PMI_AC_100ml

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Безопасная для людей, животных, одежды и техники, жидкость без запаха, разработанная на основе растительных компонентов (глицерин + пропиленгликоль). PMI Cloud Formula используется для заправки дым-машин SmokeGENIE, SmokeNINJA и SmokeNINJA Pro. Флакон объёмом 100 мл обеспечивает до 30 часов генерации тумана в минимальном и 200 минут в максимальном режиме. Создает плотный, густой туман (конкретные характеристики зависят от режима работы дым-машины). Тонкий носик облегчает заправку картриджа.

При авиаперелетах может переноситься как в ручной клади, так и в багаже. На этикетке имеется QR код со ссылкой на сертификат безопасности, который могут потребовать сотрудники авиакомпании или таможни.

  • Жидкость и дым полностью безопасны для посуды и пищи, нетоксичны. Не содержат минеральных масел.
  • Сертификаты безопасности: жидкость имеет сертификат SGS (Швейцария).