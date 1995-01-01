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Жидкость для генератора дыма PMI Bubble Formula 100 мл

  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
  • Bubble Formula 100 мл
Код товара:УТ-00089444
Артикул:PMI_AC_BUBLE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Создавайте фантастические белоснежные мыльные пузыри, заполненные дымом, с помощью раствора для создания пузырей PMI Extra-Strong Bubble Solution. Флакон содержит 100 мл готовой жидкости. Для использования необходим генератор SmokeGENIE, SmokeNINJA или SmokeNINJA Pro, а также насадка Bubble Nozzle (входит в комплект Bubble Kit, создает одиночные пузыри) или насадка-вентилятор Haze Fan Nozzle (продается отдельно, создает «дождь» из пузырей).