Жидкость для генератора дыма PMI Bubble Formula 100 мл

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Код товара: УТ-00089444 Артикул: PMI_AC_BUBLE Код товара: УТ-00089444 Артикул: PMI_AC_BUBLE Создавайте фантастические белоснежные мыльные пузыри, заполненные дымом, с помощью раствора для создания пузырей PMI Extra-Strong Bubble Solution. Флакон содержит 100 мл готовой жидкости. Для использования необходим генератор SmokeGENIE, SmokeNINJA или SmokeNINJA Pro, а также насадка Bubble Nozzle (входит в комплект Bubble Kit, создает одиночные пузыри) или насадка-вентилятор Haze Fan Nozzle (продается отдельно, создает «дождь» из пузырей). Товар не найден Задать вопрос Описание Создавайте фантастические белоснежные мыльные пузыри, заполненные дымом, с помощью раствора для создания пузырей PMI Extra-Strong Bubble Solution. Флакон содержит 100 мл готовой жидкости. Для использования необходим генератор SmokeGENIE, SmokeNINJA или SmokeNINJA Pro, а также насадка Bubble Nozzle (входит в комплект Bubble Kit, создает одиночные пузыри) или насадка-вентилятор Haze Fan Nozzle (продается отдельно, создает «дождь» из пузырей). Видео Наш обзор

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