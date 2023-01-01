Шаровая головка PGYTECH Snaplock Mini Reverse Ball Head, в башмак / на винт 1/4"
Код товара : УТ-00069321
Артикул : P-CG-010
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Шаровая головка PGYTECH Snaplock Mini Reverse Ball Head устанавливается в башмак для аксессуаров или на стандартный штативный винт 1/4". Выдерживает нагрузку до 2.5 кг, что делает ее совместимой с широким диапазоном фото- и видеокамер, а также аксессуаров. Верхняя съемная площадка соответствует стандарту Arca Swiss, что позволяет использовать длинные или L-образные площадки соответствующего стандарта. Головка поддерживает панорамное вращение на 360°, а также вертикальный наклон на угол до 90°.
Аналогичная головка используется в штативе PGYTECH Mantispod Pro.