Шаровая головка PGYTECH Snaplock Mini Reverse Ball Head устанавливается в башмак для аксессуаров или на стандартный штативный винт 1/4". Выдерживает нагрузку до 2.5 кг, что делает ее совместимой с широким диапазоном фото- и видеокамер, а также аксессуаров. Верхняя съемная площадка соответствует стандарту Arca Swiss, что позволяет использовать длинные или L-образные площадки соответствующего стандарта. Головка поддерживает панорамное вращение на 360°, а также вертикальный наклон на угол до 90°.