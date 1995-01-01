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Модуль для SSD PGYTECH ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot

  • ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot
  • ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot
  • ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot
  • ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot
  • ProShot PSSD Module, для рукояток ProShot
Код товара:УТ-00090817
Артикул:P-PG-031

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Модуль PGYTECH ProShot PSSD позволяет установить M.2 SATA или NVMe SSD диск внутрь рукоятки PGYTECH ProShot*. Он совместим с дисками размера 2230, 2242 и 2260. Совместим с телефонами Apple iPhone начиная с iPhone 15 Pro / Pro Max**, позволяет записывать Full HD и 4K видео в профессиональных кодеках ProRes.*** В комплекте идет высокоскоростной USB 3.2 Gen 2 кабель, обеспечивающий необходимую скорость передачи – 10 Гбит/с.

* Рукоятки PGYTECH ProShot входят в комплекты ProShot Phone Video Cage Kit, отдельно не продаются.
** Поддерживаются только iPhone версий Pro и Pro Max, которые поддерживают режим ProRes.
*** Для корректной работы требуются SSD диски с соответствующей скоростью записи, диск требуется отформатировать в формат exFat.

  • Материалы: поликарбонат + АБС пластик
  • Размеры: 37.72 х 30.2 х 90.81 мм
  • Вес: 45 г