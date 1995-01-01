Модуль PGYTECH ProShot PSSD позволяет установить M.2 SATA или NVMe SSD диск внутрь рукоятки PGYTECH ProShot*. Он совместим с дисками размера 2230, 2242 и 2260. Совместим с телефонами Apple iPhone начиная с iPhone 15 Pro / Pro Max**, позволяет записывать Full HD и 4K видео в профессиональных кодеках ProRes.*** В комплекте идет высокоскоростной USB 3.2 Gen 2 кабель, обеспечивающий необходимую скорость передачи – 10 Гбит/с.

* Рукоятки PGYTECH ProShot входят в комплекты ProShot Phone Video Cage Kit, отдельно не продаются.

** Поддерживаются только iPhone версий Pro и Pro Max, которые поддерживают режим ProRes.

*** Для корректной работы требуются SSD диски с соответствующей скоростью записи, диск требуется отформатировать в формат exFat.