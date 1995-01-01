Комплект комбинированных фильтров, сочетающих сразу 2 эффекта: поляризационный и нейтрально-серый. ND фильтры (фильтры нейтральной оптической плотности) ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длинные выдержки для сглаживания движения в кадре. Поляризационные фильтры позволяют отсеять световые лучи, падающие под определенным углом, что устраняет отражения и блики от стекол, воды и других глянцевых поверхностей (за исключением открытого металла). Вы также получаете более глубокие, более насыщенные цвета неба, листвы и так далее. Для достижения желаемого эффекта фильтр нужно повернуть в оправе.

Фильтры изготовлены из оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправы – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое которое обеспечивает предотвращает возникновение ореолов и бликов при контровом свете. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса камеры.

В комплекте 4 светофильтра:

PL-ND8 – 3 ступени экспозиции

PL- ND16 – 4 ступеней экспозиции

ND16 – 4 ступеней PL- ND32 – 5 ступеней экспозиции

ND32 – 5 ступеней PL- ND64 – 6 ступеней экспозиции

Совместимость: только для DJI OSMO Pocket 3

Размер фильтра: 17 х 14.9 х 3.8 мм