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Светофильтры PGYTECH ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64

  • ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64
  • ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64
  • ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64
  • ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64
  • ND-PL Set для OSMO Pocket 3, PL-ND8/16/32/64
Код товара:УТ-00076308
Артикул:P-47B-015

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Комплект комбинированных фильтров, сочетающих сразу 2 эффекта: поляризационный и нейтрально-серый. ND фильтры (фильтры нейтральной оптической плотности) ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длинные выдержки для сглаживания движения в кадре. Поляризационные фильтры позволяют отсеять световые лучи, падающие под определенным углом, что устраняет отражения и блики от стекол, воды и других глянцевых поверхностей (за исключением открытого металла). Вы также получаете более глубокие, более насыщенные цвета неба, листвы и так далее. Для достижения желаемого эффекта фильтр нужно повернуть в оправе.

Фильтры изготовлены из оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправы – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое которое обеспечивает предотвращает возникновение ореолов и бликов при контровом свете. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса камеры.

В комплекте 4 светофильтра:

  • PL-ND8 – 3 ступени экспозиции
  • PL-ND16 – 4 ступеней экспозиции
  • PL-ND32 – 5 ступеней экспозиции
  • PL-ND64 – 6 ступеней экспозиции

Совместимость: только для DJI OSMO Pocket 3
Размер фильтра: 17 х 14.9 х 3.8 мм