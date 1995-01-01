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Светофильтры PGYTECH ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64

  • ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64
  • ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64
  • ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64
  • ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64
  • ND Filter Set для OSMO Pocket 3, ND 8/16/32/64
Код товара:УТ-00076306
Артикул:P-47B-014

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Нейтрально-серые ND светофильтры ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длинные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтр изготовлен из оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава.

Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое которое обеспечивает предотвращает возникновение ореолов и бликов при контровом свете. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса камеры.

В комплекте 4 светофильтра:

  • ND8 – 3 ступени
  • ND16 – 4 ступеней
  • ND32 – 5 ступеней
  • ND64 – 6 ступеней

Совместимость: только для DJI OSMO Pocket 3
Размер фильтра: 16.9 х 12.9 х 2.4 мм