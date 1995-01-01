Нейтрально-серые ND светофильтры ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длинные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтр изготовлен из оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава.

Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое которое обеспечивает предотвращает возникновение ореолов и бликов при контровом свете. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса камеры.

В комплекте 4 светофильтра:

ND8 – 3 ступени

ND16 – 4 ступеней

ND32 – 5 ступеней

ND64 – 6 ступеней

Совместимость: только для DJI OSMO Pocket 3

Размер фильтра: 16.9 х 12.9 х 2.4 мм