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Чехол для карт памяти PGYTECH Memory Card Wallet Deep Navy

  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
  • Memory Card Wallet Deep Navy
Код товара:УТ-00066001
Артикул:P-CB-036

Товар не найден

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Описание
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Описание

Чехол-органайзер для 3 карт памяти формата SD и 3 карт формата MicroSD. В комплекте идет мини-отвертка (в форме монетки) и шпилька для извлечения SIM карт. Выполнен из натуральной коровьей кожи высокого качества, закрывается на магнитный замок (зашит под кожу). Предусмотрена петелька для крепления чехла на кольце для ключей или шнурке.