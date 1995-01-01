Чехол для карт памяти PGYTECH Memory Card Wallet Deep Navy

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Код товара: УТ-00066001 Артикул: P-CB-036 Код товара: УТ-00066001 Артикул: P-CB-036 Вес 17 г Размеры внешние 95 х 40 х 10 мм Цвет Синий / голубой Чехол для Аксессуаров Материал натуральная кожа Страна производства Китай Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 17 г Размеры внешние 95 х 40 х 10 мм Цвет Синий / голубой Чехол для Аксессуаров Материал натуральная кожа Страна производства Китай Описание Чехол-органайзер для 3 карт памяти формата SD и 3 карт формата MicroSD. В комплекте идет мини-отвертка (в форме монетки) и шпилька для извлечения SIM карт. Выполнен из натуральной коровьей кожи высокого качества, закрывается на магнитный замок (зашит под кожу). Предусмотрена петелька для крепления чехла на кольце для ключей или шнурке. Видео Наш обзор

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