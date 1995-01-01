Получехол из натуральной итальянской кожи (Mastrotto) на каркасе из алюминиевого сплава. Ручная прострочка обеспечивает привлекательный вид в стиле ретро. Чехол точно подходит под размеры камеры Fujifilm X-M5, при этом доступ ко всем дверцам и лючкам остается свободным: можно менять батареи и карты памяти, подключать к камере кабели – чехол для этого снимать не требуется. На нижней площадке предусмотрен небольшой отсек для хранения запасной карты памяти формата SD, штативное гнездо продублировано без смещения от линии оптической оси, также предусмотрена проушина для крепления кистевого или плечевого ремня. Подкладка выполнена из мягкой микрофибры TORAY.

Чехол защищает камеру от царапин и легких ударов, а также повышает комфорт ношения: встроенная рукоятка создает дополнительный выступ под пальцы, а натуральная кожа обеспечивает лучшее сцепление по сравнению с оригинальным синтетическим покрытием камеры.