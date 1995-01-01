Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC (Smart Remote) (уцененный)

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Код товара: УТ-00080035 Артикул: P-30A-060 (у) Код товара: УТ-00080035 Артикул: P-30A-060 (у) Тип аксессуара Крышка для пульта Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип аксессуара Крышка для пульта Описание Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC (Smart Remote). Защищает дисплей пульта от царапин, стики управления от поломок, также предотвращает случайные нажатия кнопок. Удобный аксессуар для бережного хранения и быстрого приведения в готовность вашего квадрокоптера. Размеры: 173.5 х 128 х 51.4 мм

Вес: 100 г Видео Наш обзор

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