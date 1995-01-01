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Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC (Smart Remote) (уцененный)

  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
  • Protector для пульта DJI RC (Smart Remote)
Код товара:УТ-00080035
Артикул:P-30A-060 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC (Smart Remote). Защищает дисплей пульта от царапин, стики управления от поломок, также предотвращает случайные нажатия кнопок. Удобный аксессуар для бережного хранения и быстрого приведения в готовность вашего квадрокоптера.

  • Размеры: 173.5 х 128 х 51.4 мм
  • Вес: 100 г