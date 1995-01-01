Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC Pro

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Код товара: УТ-00066042 Артикул: P-GM-148 Код товара: УТ-00066042 Артикул: P-GM-148 Тип аксессуара Крышка для пульта Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип аксессуара Крышка для пульта Описание Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC Pro. Защищает дисплей пульта от царапин, также предотвращает случайные нажатия кнопок и позволяет не снимать стики во время хранения и переноски. Размеры: 188 х 143 х 56 мм

Вес: 98 г Видео Наш обзор

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