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Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC Pro

  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
  • Protector для пульта DJI RC Pro
Код товара:УТ-00066042
Артикул:P-GM-148

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC Pro. Защищает дисплей пульта от царапин, также предотвращает случайные нажатия кнопок и позволяет не снимать стики во время хранения и переноски.

  • Размеры: 188 х 143 х 56 мм
  • Вес: 98 г