Крышка PGYTECH Protector для пульта DJI RC Pro
Код товара : УТ-00066042
Артикул : P-GM-148
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC Pro. Защищает дисплей пульта от царапин, также предотвращает случайные нажатия кнопок и позволяет не снимать стики во время хранения и переноски.
- Размеры: 188 х 143 х 56 мм
- Вес: 98 г