Крышка из мягкого пластика (термополиуретана) для пульта дистанционного управления DJI RC Pro. Защищает дисплей пульта от царапин, также предотвращает случайные нажатия кнопок и позволяет не снимать стики во время хранения и переноски.
Размеры: 188 х 143 х 56 мм
Вес: 98 г
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