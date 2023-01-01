Жесткий кейс-ракушка для квадрокоптера DJI Mini 3 Pro и других моделей линейки Mini: Mini 2, Mini 3, Mini SE, Mini 2 SE. Обеспечивает защиту от ударов и от дождя (IP34). Внутреннее пространство организуется с помощьюю 2 продольных и 3 поперечных разделителей на липучках. Внутрь помещается пульта управления RC-N1 или RC Smart Controller, несколько батарей, сетевой адаптер, запасные пропеллеры, светофильтры и так далее.