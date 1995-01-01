Жесткий кейс PGYTECH Carrying Case для DJI Mini 3 и Mini 3 Pro

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Код товара: УТ-00066031 Артикул: P-30A-030 Код товара: УТ-00066031 Артикул: P-30A-030 Тип аксессуара Защитный кейс Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип аксессуара Защитный кейс Описание Жесткий кейс-ракушка для квадрокоптера DJI Mini 3 Pro и других моделей линейки Mini: Mini 2, Mini 3, Mini SE, Mini 2 SE. Обеспечивает защиту от ударов и от дождя (IP34). Внутреннее пространство организуется с помощьюю 2 продольных и 3 поперечных разделителей на липучках. Внутрь помещается пульта управления RC-N1 или RC Smart Controller, несколько батарей, сетевой адаптер, запасные пропеллеры, светофильтры и так далее. Кейс оснащен удобной ручкой и съемным плечевым ремнем. Размеры: 30 х 21.5 х 9.1 см

Вес: 640 г. Видео Наш обзор

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