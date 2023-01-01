Жесткий кейс PGYTECH Carrying Case для DJI Mini 3 и Mini 3 Pro
Код товара : УТ-00066031
Артикул : P-30A-030
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.770
Описание
Жесткий кейс-ракушка для квадрокоптера DJI Mini 3 Pro и других моделей линейки Mini: Mini 2, Mini 3, Mini SE, Mini 2 SE. Обеспечивает защиту от ударов и от дождя (IP34). Внутреннее пространство организуется с помощьюю 2 продольных и 3 поперечных разделителей на липучках. Внутрь помещается пульта управления RC-N1 или RC Smart Controller, несколько батарей, сетевой адаптер, запасные пропеллеры, светофильтры и так далее.
Кейс оснащен удобной ручкой и съемным плечевым ремнем.
Размеры: 30 х 21.5 х 9.1 см
Вес: 640 г.