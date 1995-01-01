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Светофильтр PGYTECH ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro

  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
  • ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
Код товара:УТ-00066030
Артикул:P-30A-010

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Нейтрально-серые ND светофильтры ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH серии Professional изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

В комплекте 4 светофильтра:

  • ND8 – 3 ступени
  • ND16 – 4 ступеней
  • ND32 – 5 ступеней
  • ND64 – 6 ступеней

Совместимость: только для DJI Mini 3 Pro.