Светофильтр PGYTECH ND8 / 16 / 32 / 64 Professional для DJI Mini 3 Pro
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Характеристики
Описание
Нейтрально-серые ND светофильтры ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH серии Professional изготавливаются из минерального оптического стекла производства Schott AG (Германия), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
В комплекте 4 светофильтра:
- ND8 – 3 ступени
- ND16 – 4 ступеней
- ND32 – 5 ступеней
- ND64 – 6 ступеней
Совместимость: только для DJI Mini 3 Pro.