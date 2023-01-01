Светофильтры PGYTECH CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для DJI Mini 3
Код товара : УТ-00066019
Артикул : P-40B-013
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
В данный комплект входит поляризационный светофильтр и комбинированные ND-PL фильтры. Циркулярный поляризационный (CPL) фильтр помогает избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения, а ND-PL дополнительно к этому эффекту ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH изготавливаются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.
Степень эффекта ND-PL светофильтров:
- ND16 – 4 ступени
- ND64 – 6 ступеней
- ND128 – 7 ступеней
- ND256 – 8 ступеней
Совместимость: только для DJI Mini 3. Не подходит для DJI Mini 3 Pro.