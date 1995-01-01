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Светофильтры PGYTECH CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для DJI Mini 3

  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL + ND-PL16 / 64 / 128 / 256 для квадрокоптера DJI Mini 3
Код товара:УТ-00066019
Артикул:P-40B-013

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

В данный комплект входит поляризационный светофильтр и комбинированные ND-PL фильтры. Циркулярный поляризационный (CPL) фильтр помогает избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения, а ND-PL дополнительно к этому эффекту ограничивают светопропускаемость на несколько ступеней экспозиции, что позволяет использовать более длительные выдержки для сглаживания движения в кадре. Используются как в фотографии, так и в съемке видео. Фильтры PGYTECH изготавливаются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Степень эффекта ND-PL светофильтров:

  • ND16 – 4 ступени
  • ND64 – 6 ступеней
  • ND128 – 7 ступеней
  • ND256 – 8 ступеней

Совместимость: только для DJI Mini 3. Не подходит для DJI Mini 3 Pro.