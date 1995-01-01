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Светофильтр PGYTECH CPL для DJI Mini 3

  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
  • CPL для квадрокоптера DJI Mini 3
Код товара:УТ-00066018
Артикул:P-40B-011

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Циркулярный поляризационный фильтр поможет избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения. Фильтры PGYTECH изготавливаются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Совместимость: только для DJI Mini 3. Не подходит для DJI Mini 3 Pro.