Циркулярный поляризационный фильтр поможет избавиться от бликов, повысить контрастность и цветовую насыщенность изображения. Фильтры PGYTECH изготавливаются из минерального оптического стекла производства Asahi Glass Co. (Япония), оправа – из легкого алюминиевого сплава. Все фильтры также обладают твердым многослойным просветляющим покрытием, которое обеспечивает максимальную светопропускаемость, исключая переотражения и ореолы от источников яркого света. Верхний слой покрытия устойчив к царапинам, а также отталкивает масла и воду, что облегчает его очистку. Оправа вращается для регулировки степени эффекта. Фильтры легкие, надежно фиксируются и не нарушают работу подвеса квадрокоптера.

Совместимость: только для DJI Mini 3. Не подходит для DJI Mini 3 Pro.