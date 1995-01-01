Кейс на колесах Pelican 1615 Air Case с перегородками TrekPak (1615 AirTP)
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Характеристики
Описание
Кейс на колесах Pelican 1615 Air Case сертифицирован по защите от пыли и влаги по классу IP67 (полная пыленепроницаемость, кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м). Он герметичен, устойчив к экстремальным температурам (от -18° до 60° С), выдерживает сдавливание весом взрослого человека или нескольких аналогичных кейсов при транспортировке штабелем, выдерживает падения с высоты как минимум 1 м (в том числе на колеса). При падении в воду кейс сохраняет плавучесть при массе до 76 кг.
Как и у всей серии Air, его вес максимально снижен, чтобы вы не переплачивали за перевес багажа при авиаперелетах (примерно на 40% легче обычных пластиковых кейсов такого же размера), а внешние габариты соответствуют стандартам большинства авиакомпаний для сдачи в багаж без доплаты за сверхнормативные размеры (к примеру, стандарт Аэрофлота: 203 см по сумме измерений, сумма 1615 Air: 158 см).
Все это достигается благодаря фирменному запатентованному полипропилену HPX², герметичному уплотнителю из EPDM (этиленпропиленовый каучук), а специальная система перегородок TrekPak обеспечивает максимум полезного пространства без снижения уровня противоударной защиты. Перегородки можно перемещать и нарезать под ваш набор оборудования, а между собой они стыкуются стальными U-образными шпильками.
Кейс закрывается на 3 защелки, для дополнительной безопасности по углам можно навесить замки (диаметр проушин 7.9 мм). Предусмотрен пластиковый держатель для визиток: вы можете положить в него, к примеру, карточку с вашими ФИО, телефоном и адресом на случай, если служба багажа по ошибке отправит его другим рейсом. Кейс оснащен автоматическим вентиляционным клапаном с мембраной Gore-Tex, который выравнивает внутреннее давление без ущерба для герметичности.
Для транспортировки предусмотрена широкая выдвижная ручка, а также обычные ручки с трех сторон.
Характеристики
- Размеры внешние: 82.75 x 46.74 x 27.99 см
- Размеры внутренние: 75.16 x 39.37 x 23.83 см (70.5 л)
- Материалы: фирменная полипропиленовая смесь, защелки, корпус вент. клапана: АБС пластик, герметичный уплотнитель: EPDM (этиленпропиленовый каучук)
- Вместимость: большой набор фототехники, видео- и кинокамеры, осветительное оборудование и так далее
- Вес: пустой кейс: 6.4 кг, кейс с поролоном и перегородками: 8 кг
- Страна производства: США
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