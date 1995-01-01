Защитный кейс Peli 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
Код товара : УТ-00076248
Артикул : 015250-0001-110E
Гарантия 2 года
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Описание
Кейс Peli Air 1525 создан для безопасной перевозки аппаратуры и оборудования, нуждающихся в защите от механических повреждений от ударов и вибрации. Конструкция кейса Peli Air этой модели - это ударопрочный легкий и жесткий корпус, обеспечивающий надежную защиту содержимого, а также практичность и удобство транспортировки. Кейс Peli серии Air оптимально подходит для бережной доставки легко бьющихся грузов вне зависимости от сложности условий транспортировки.
Поропласт представляет собой плотный вспененный материал, который обеспечивает амортизацию груза и превосходно справляется с внешними встрясками и ударами. Кейсы Peli серии Air принадлежат относятся к линейке продуктов компании Peli с облегченным корпусом. Новая облегченная конструкция, вес которой меньше на 40% в сравнении с другими моделями кейсов, при этом сохраняет легендарную прочность. Это стало возможным благодаря современному сополимеру HPX², который был изобретен с использованием новейших технологий компании Peli.
Главные особенности кейса Peli Air 1525:
- Сверхпрочный корпус, надежность которого подтверждена испытаниями
- Надежное уплотнительное кольцо, предотвращает загрязнение и промокание содержимого
- Усиленные замки из усиленного ABS-пластика
- Специальный пневматический клапан регулирует внутреннее давление
- Прочные резиновые ручки облегчают транспортировку кейса
- Антикоррозийная защита петель для замков. Специально предназначенный для карт держатель в корпусе сбоку
- Высокие показатели герметичности и прочности кейса Peli Air 1525 были подтверждены испытаниями
Характеристики:
- Глубина крышки / корпуса: 5,1 / 12,1 см
- Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 26,3 кг
- Температурный диапазон: - 51 / 71° C
- Степень защиты: IP67