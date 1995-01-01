Описание

Кейс Peli Air 1525 создан для безопасной перевозки аппаратуры и оборудования, нуждающихся в защите от механических повреждений от ударов и вибрации. Конструкция кейса Peli Air этой модели - это ударопрочный легкий и жесткий корпус, обеспечивающий надежную защиту содержимого, а также практичность и удобство транспортировки. Кейс Peli серии Air оптимально подходит для бережной доставки легко бьющихся грузов вне зависимости от сложности условий транспортировки.

Поропласт представляет собой плотный вспененный материал, который обеспечивает амортизацию груза и превосходно справляется с внешними встрясками и ударами. Кейсы Peli серии Air принадлежат относятся к линейке продуктов компании Peli с облегченным корпусом. Новая облегченная конструкция, вес которой меньше на 40% в сравнении с другими моделями кейсов, при этом сохраняет легендарную прочность. Это стало возможным благодаря современному сополимеру HPX², который был изобретен с использованием новейших технологий компании Peli.

Главные особенности кейса Peli Air 1525:

Сверхпрочный корпус, надежность которого подтверждена испытаниями

Надежное уплотнительное кольцо, предотвращает загрязнение и промокание содержимого

Усиленные замки из усиленного ABS-пластика

Специальный пневматический клапан регулирует внутреннее давление

Прочные резиновые ручки облегчают транспортировку кейса

Антикоррозийная защита петель для замков. Специально предназначенный для карт держатель в корпусе сбоку

Высокие показатели герметичности и прочности кейса Peli Air 1525 были подтверждены испытаниями

Характеристики: