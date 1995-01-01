Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Защитный кейс Peli 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076248

    Артикул : 015250-0001-110E

    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный
    • 1525Air WL/WF PB, с наполнением из поропласта, черный

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    45 800 ₽

    Гарантия 2 года

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Кейс Peli Air 1525 создан для безопасной перевозки аппаратуры и оборудования, нуждающихся в защите от механических повреждений от ударов и вибрации. Конструкция кейса Peli Air этой модели - это ударопрочный легкий и жесткий корпус, обеспечивающий надежную защиту содержимого, а также практичность и удобство транспортировки. Кейс Peli серии Air оптимально подходит для бережной доставки легко бьющихся грузов вне зависимости от сложности условий транспортировки.

    Поропласт представляет собой плотный вспененный материал, который обеспечивает амортизацию груза и превосходно справляется с внешними встрясками и ударами. Кейсы Peli серии Air принадлежат относятся к линейке продуктов компании Peli с облегченным корпусом. Новая облегченная конструкция, вес которой меньше на 40% в сравнении с другими моделями кейсов, при этом сохраняет легендарную прочность. Это стало возможным благодаря современному сополимеру HPX², который был изобретен с использованием новейших технологий компании Peli.

    Главные особенности кейса Peli Air 1525:

    • Сверхпрочный корпус, надежность которого подтверждена испытаниями
    • Надежное уплотнительное кольцо, предотвращает загрязнение и промокание содержимого
    • Усиленные замки из усиленного ABS-пластика
    • Специальный пневматический клапан регулирует внутреннее давление
    • Прочные резиновые ручки облегчают транспортировку кейса
    • Антикоррозийная защита петель для замков. Специально предназначенный для карт держатель в корпусе сбоку
    • Высокие показатели герметичности и прочности кейса Peli Air 1525 были подтверждены испытаниями

    Характеристики:

    • Глубина крышки / корпуса: 5,1 / 12,1 см
    • Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 26,3 кг
    • Температурный диапазон: - 51 / 71° C
    • Степень защиты: IP67
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.