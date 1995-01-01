Описание

Защитный кейс Peli Protector 1400 - это вместительный кейс из линейки компактных кейсов Peli Protector, которым можно доверить вашу технику при транспортировке. Кейс поставляется в корпусе черного цвета с поропластом. Peli Protector 1400 — модель, популярная у профессионалов и путешественников. Наличие у данного кейса сертификата ATA 300 отдельно говорит о его достоинствах в качестве транспортировочного бокса.

Компактный, устойчивый к ударам, водонепроницаемый, он надежно защитит: дрон и коммуникатор, личное оружие, видеокамеру, фотоаппарат, фонарь, рацию, измерительные приборы и другую небольшую аппаратуру. Благодаря наличию внутри кейса комплекта поропласта с насечками системы «Pick N Pluck» можно легко адаптировать его внутреннее пространство под форму любого предмета. Таким образом, ваше оборудование будет ограждено от любых последствий ударов при падении и прочих последствий.

Корпус Peli Protector 1400 изготовлен из сополимерного полипропилена, который представляет собой твердые стенки с пластичными ячейками внутри. Такое строение обеспечивает одновременно прочность и легкость конструкции. Корпус кейса Peli Protector 1400 способен выдержать падение с высоты 1,2 м. В модели установлен автоматический атмосферный клапан, который предназначен для выравнивания давления в случае резкого перепада высоты или температуры.

Ручка для переноски с резиновым покрытием. Штифты выполнены из нержавеющей стали. В крышке закреплен рельефный поропласт, в днище — три слоя поропласта с адаптивной насечкой. Герметичность класса IP-67 обеспечивают надежные замки-защелки и водонепроницаемое уплотнительное кольцо. Возможно погружение с кейсом на ограниченную глубину. Корпус кейса отлично моется водой или неабразивными моющими средствами с помощью мягкой губки. Мыть кейс металлическими щетками не рекомендуется.

Peli Protector 1400 - комфортное размещение оборудования внутри и максимальная защита. На выбор покупателя предлагается несколько вариантов цветов корпуса Peli Protector 1400. Например, модульные перегородки и поропласт с насечкой обеспечат оборудованию внутри Peli 1400 максимальную защиту. А с помощью панельной рамки можно установить внутрь кейса оборудование.

Особенности Peli 1400:

герметичность

защита от пыли и воды

персональная табличка

отдельные детали из нержавеющей стали

уплотнительное кольцо по периметру корпуса

защелки с двухшаговым механизмом открывания

ручка удобной формы с прорезиненной поверхностью

возможность использовать комплект TrekPak для 1400

автоматический клапан уравновешивает внутреннее давление, предотвращая попадание воды внутрь корпуса при попадании кейса в воду

Сертификаты:

ATA 300

STANAG 4280

Def Stan 81-41

IP67 (погружение на один метр в течение 30 минут)

Характеристики: