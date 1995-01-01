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    Защитный кейс Peli 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный

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    Код товара : УТ-00076252

    Артикул : 1400-000-110E

    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный
    • 1400 WL/WF Air, с наполнением из поропласта, черный

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    28 050 ₽

    Гарантия 2 года

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
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    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Защитный кейс Peli Protector 1400 - это вместительный кейс из линейки компактных кейсов Peli Protector, которым можно доверить вашу технику при транспортировке. Кейс поставляется в корпусе черного цвета с поропластом. Peli Protector 1400 — модель, популярная у профессионалов и путешественников. Наличие у данного кейса сертификата ATA 300 отдельно говорит о его достоинствах в качестве транспортировочного бокса.

    Компактный, устойчивый к ударам, водонепроницаемый, он надежно защитит: дрон и коммуникатор, личное оружие, видеокамеру, фотоаппарат, фонарь, рацию, измерительные приборы и другую небольшую аппаратуру. Благодаря наличию внутри кейса комплекта поропласта с насечками системы «Pick N Pluck» можно легко адаптировать его внутреннее пространство под форму любого предмета. Таким образом, ваше оборудование будет ограждено от любых последствий ударов при падении и прочих последствий.

    Корпус Peli Protector 1400 изготовлен из сополимерного полипропилена, который представляет собой твердые стенки с пластичными ячейками внутри. Такое строение обеспечивает одновременно прочность и легкость конструкции. Корпус кейса Peli Protector 1400 способен выдержать падение с высоты 1,2 м. В модели установлен автоматический атмосферный клапан, который предназначен для выравнивания давления в случае резкого перепада высоты или температуры.

    Ручка для переноски с резиновым покрытием. Штифты выполнены из нержавеющей стали. В крышке закреплен рельефный поропласт, в днище — три слоя поропласта с адаптивной насечкой. Герметичность класса IP-67 обеспечивают надежные замки-защелки и водонепроницаемое уплотнительное кольцо. Возможно погружение с кейсом на ограниченную глубину. Корпус кейса отлично моется водой или неабразивными моющими средствами с помощью мягкой губки. Мыть кейс металлическими щетками не рекомендуется.

    Peli Protector 1400 - комфортное размещение оборудования внутри и максимальная защита. На выбор покупателя предлагается несколько вариантов цветов корпуса Peli Protector 1400. Например, модульные перегородки и поропласт с насечкой обеспечат оборудованию внутри Peli 1400 максимальную защиту. А с помощью панельной рамки можно установить внутрь кейса оборудование.

    Особенности Peli 1400:

    • герметичность
    • защита от пыли и воды
    • персональная табличка
    • отдельные детали из нержавеющей стали
    • уплотнительное кольцо по периметру корпуса
    • защелки с двухшаговым механизмом открывания
    • ручка удобной формы с прорезиненной поверхностью
    • возможность использовать комплект TrekPak для 1400
    • автоматический клапан уравновешивает внутреннее давление, предотвращая попадание воды внутрь корпуса при попадании кейса в воду

    Сертификаты:

    • ATA 300
    • STANAG 4280
    • Def Stan 81-41
    • IP67 (погружение на один метр в течение 30 минут)

    Характеристики:

    • Глубина крышки / корпуса: 3,0 / 10,2 см
    • Плавучесть в соленой воде с загрузкой: 9,1 кг
    • Температурный диапазон: - 40 / 99 °C
    • Степень защиты: IP67
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.