Ремень Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 на запястье, черный
Код товара : УТ-00031385
Артикул : CF-BL-3
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Материалы
нейлон, hypalon, алюминий
Описание
Peak Design Wrist Strap Cuff V3.0 – кистевой ремень для фотоаппарата с уникальной системой крепления. Благодаря креплениям с помощью якорей ремень может быть быстро пристегнут или отстегнут от камеры. Якоря представляют собой небольшие пластиковые таблетки с запаянным в них шнуром. Вы прикрепляете их к камере, и к ним присоединяются ремни, совместимые с этой системой. Якоря подходят для большинства проушин фотоаппаратов. Они легко отстёгиваются одним пальцем, без помощи второй руки, и в то же время исключают случайное расстегивание. Каждый якорь выдерживает до 90 кг нагрузки и обладает исключительной стойкостью к истиранию. С помощью магнитной пряжки ремень можно зафиксировать в открытом положении, либо затянуть на запястье.
Якоря полностью совместимы с другими ремнями Peak Design, что позволяет быстро заменить кистевой ремень на плечевой.
Ремень изготовлен из нейлона и прошит кожаной противоскользящей вставкой, пряжка из алюминия.
В комплекте: ремень на запястье, якоря 2шт., чехол из микрофибры.