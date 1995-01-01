Зарядное устройство Patona 7583 Dual LCD USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
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Характеристики
Описание
С помощью зарядного устройства Patona 7583 Dual LCD USB для аккумуляторов Canon LP-E6 можно быстро заряжать два аккумулятора от сети 220 В, автомобильного адаптера 12-24 В или 5В постоянного тока. Одновременно с зарядкой ЗУ может выдавать 5 В постоянного тока через USB-выход. Статус зарядки отображается на ЖК-экране.
Встроенная технология зарядки контролируется микроконтроллером и предотвращает перезарядку или перегрев. Он также автоматически определяет необходимое напряжение вставленной батареи. Чтобы охватить как можно больше областей применения, зарядное устройство имеет 2 различных метода зарядки: «L» для обычной, экономичной зарядки и «H» для быстрой зарядки.
Внимание: в целях безопасности выход USB автоматически отключается, если в качестве входа для питания устройства используется микро-USB.
Характеристики:
- Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц 1500 мА (макс.) 12–24 В постоянного тока, 3000 мА (мин)
- Выход: 8,4 В постоянного тока / 12,6 В / 16,8 В постоянного тока
- «L» 1000 мА x1, 500 мА x2
- «H» 1500 мА x1, 800 мА x2
- USB-выход: 5 В постоянного тока, 2100 мА
- Предназначено для аккумуляторов (или их аналогов) Canon LP-E6
- Подходит для камер Canon EOS 5D, 60D, 60Da, 6D, 7D, EOS70D, EOS-70D, EOS R Mark II, Mark III, Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K