С помощью зарядного устройства Patona 7583 Dual LCD USB для аккумуляторов Canon LP-E6 можно быстро заряжать два аккумулятора от сети 220 В, автомобильного адаптера 12-24 В или 5В постоянного тока. Одновременно с зарядкой ЗУ может выдавать 5 В постоянного тока через USB-выход. Статус зарядки отображается на ЖК-экране.

Встроенная технология зарядки контролируется микроконтроллером и предотвращает перезарядку или перегрев. Он также автоматически определяет необходимое напряжение вставленной батареи. Чтобы охватить как можно больше областей применения, зарядное устройство имеет 2 различных метода зарядки: «L» для обычной, экономичной зарядки и «H» для быстрой зарядки.

Внимание: в целях безопасности выход USB автоматически отключается, если в качестве входа для питания устройства используется микро-USB.

Характеристики: