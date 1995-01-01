Зарядное устройство Patona 161924 Premium для 2х аккумуляторов LP-E6 - двухслотовое зарядное устройство с возможностью одновременной зарядки 2 аккумуляторов быстро и независимо друг от друга. Состояние зарядки отображается на ярком жидкокристаллическом дисплее. Различия в емкости заряжаемых аккумуляторов не имеют значения. При весе 60 граммов он является идеальным компаньоном, особенно в путешествиях.

Зарядное устройство подключается к источнику питания через порт USB-C. Пожалуйста, обратите внимание, что максимальная скорость зарядки достигается только при использовании зарядного устройства PD мощностью 20 Вт.

Технические характеристики: