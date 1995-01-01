Зарядное устройство Patona 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
Код товара:УТ-00084884
Артикул:161924*
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство Patona 161924 Premium для 2х аккумуляторов LP-E6 - двухслотовое зарядное устройство с возможностью одновременной зарядки 2 аккумуляторов быстро и независимо друг от друга. Состояние зарядки отображается на ярком жидкокристаллическом дисплее. Различия в емкости заряжаемых аккумуляторов не имеют значения. При весе 60 граммов он является идеальным компаньоном, особенно в путешествиях.
Зарядное устройство подключается к источнику питания через порт USB-C. Пожалуйста, обратите внимание, что максимальная скорость зарядки достигается только при использовании зарядного устройства PD мощностью 20 Вт.
Технические характеристики:
- Вход 1: USB-C (5V, 2,4A)
- Выход 1: 8,4V, 1000 mA (x1), 600 mA (x2)
- Вход 2: USB-C (9V, 2A QC, PD)
- Выход 2: 8,4V, 1500 mA (x1), 1000 mA (x2)
- Поддерживаемые протоколы зарядки: QC 2.0, QC 3.0, PD 2.0, PD3.0
- Комплектация: зарядное устройство, USB-C кабель 60см, чехол
- Совместимость: аккумуляторы Canon LP-E6