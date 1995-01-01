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Зарядное устройство Patona 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей

  • 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
  • 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
  • 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
  • 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
  • 161924 Premium, USB, для 2х Canon LP-E6, дисплей
Код товара:УТ-00084884
Артикул:161924*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство Patona 161924 Premium для 2х аккумуляторов LP-E6 - двухслотовое зарядное устройство с возможностью одновременной зарядки 2 аккумуляторов быстро и независимо друг от друга. Состояние зарядки отображается на ярком жидкокристаллическом дисплее. Различия в емкости заряжаемых аккумуляторов не имеют значения. При весе 60 граммов он является идеальным компаньоном, особенно в путешествиях.

Зарядное устройство подключается к источнику питания через порт USB-C. Пожалуйста, обратите внимание, что максимальная скорость зарядки достигается только при использовании зарядного устройства PD мощностью 20 Вт.

Технические характеристики:

  • Вход 1: USB-C (5V, 2,4A)
  • Выход 1: 8,4V, 1000 mA (x1), 600 mA (x2)
  • Вход 2: USB-C (9V, 2A QC, PD)
  • Выход 2: 8,4V, 1500 mA (x1), 1000 mA (x2)
  • Поддерживаемые протоколы зарядки: QC 2.0, QC 3.0, PD 2.0, PD3.0
  • Комплектация: зарядное устройство, USB-C кабель 60см, чехол
  • Совместимость: аккумуляторы Canon LP-E6