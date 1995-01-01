Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика (полипропилен). Предназначена для проявки фотобумаги. Несколько канавок не дают отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Производится в 3 цветах: красном, сером и белом.

Кювета выполнена точно под размер бумаги 30х40 см (12х16"), что способствует экономии фотохимии при проявке.