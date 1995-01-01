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Кювета Paterson 20 x 25 см, для проявки фотобумаги, серая

  • 20 x 25 см, для проявки фотобумаги, серая
  • 20 x 25 см, для проявки фотобумаги, серая
  • 20 x 25 см, для проявки фотобумаги, серая
Код товара:УТ-00038653
Артикул:PTP324G

Товар не найден

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Описание

Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика (полипропилен). Предназначена для проявки фотобумаги. Несколько канавок не дает отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Производится в 3 цветах: красном, сером и белом.

Кювета выполнена точно под размер бумаги 20х25 см (8х10"), что способствует экономии фотохимии при проявке.