Кювета Paterson 20 x 25 см, для проявки фотобумаги, красная
Код товара:УТ-00038650
Артикул:PTP324R
Товар не найден
Характеристики
ФотолабораторияКювета для бумаги
Описание
Кювета из высококачественного, устойчивого к фотохимии пластика (полипропилен). Предназначена для проявки фотобумаги. Несколько канавок не дает отпечаткам прилипнуть ко дну. С краю на дне – три углубления для фиксации термометра. Носик облегчает аккуратный слив реактивов в бутылки. Производится в 3 цветах: красном, сером и белом.
Кювета выполнена точно под размер бумаги 20х25 см (8х10"), что способствует экономии фотохимии при проявке.