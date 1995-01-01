Полупрозрачные сливеры для архивного хранения фотопленки 135 формата. Защищают пленку от сворачивания, загрязнения, физических повреждений. Отверстия на полях позволяют разместить их в специальных папках для хранения сливеров от Paterson, Kenro и других производителей (обычные канцелярские папки могут быть слишком малы для них). На каждый лист помещается 1 катушка пленки 120 формата. 25 листов в упаковке.