Сливеры Paterson 6x6cm Negative File Spare Pages, 25 листов
Код товара:УТ-00081094
Артикул:PTP614
Товар не найден
Характеристики
ФотолабораторияСливеры / папки для негативов
Описание
Полупрозрачные сливеры для архивного хранения фотопленки 135 формата. Защищают пленку от сворачивания, загрязнения, физических повреждений. Отверстия на полях позволяют разместить их в специальных папках для хранения сливеров от Paterson, Kenro и других производителей (обычные канцелярские папки могут быть слишком малы для них). На каждый лист помещается 1 катушка пленки 120 формата. 25 листов в упаковке.