Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro 4 поколения отличаются повышенной емкостью: 930 мАч вместо 900 у старых моделей. Никель-металлгидридные аккумуляторы серии Eneloop Pro предназначаются для устройств с высоким уровнем потребления энергии (фотовспышки, радиоуправляемые игрушки). Аккумуляторы Pro-серии обладают повышенной емкостью по сравнению с обычными Eneloop (930 против 750), но их ресурс меньше: всего 500 циклов перезарядки (вместо 2100). Как и все аккумуляторы Eneloop, аккумуляторы BK-4HCDE/4LE долго хранят заряд – даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Поэтому они продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки, как одноразовые батарейки.

Напряжение: 1.2 В

Минимальная емкость: 930 мАч

Высота: 44.5 мм

Диаметр: 10.5 мм

Вес: 13 г