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Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro AA 2500 мАч, 4 штуки (BK-3HCDE/4BE)

Код товара:УТ-00081729
Артикул:BK-3HCDE/4BE

Товар не найден

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Описание

Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 2500 мАч, но их ресурс меньше, чем у обычных аккумуляторов Eneloop: 500 циклов перезарядки. Аккумуляторы Eneloop Pro отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.

  • Технология: Ni-MH
  • Напряжение: 1.2 В
  • Минимальная емкость: 2500 мАч
  • Размеры: 14.5 х 50.4 мм
  • Вес: 30 г