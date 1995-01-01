Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro AA 2500 мАч, 4 штуки (BK-3HCDE/4BE)
Код товара:УТ-00081729
Артикул:BK-3HCDE/4BE
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAA (R6)
В упаковке (штук)4
Ёмкость аккумулятора, мАч2500
Описание
Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 2500 мАч, но их ресурс меньше, чем у обычных аккумуляторов Eneloop: 500 циклов перезарядки. Аккумуляторы Eneloop Pro отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.
- Технология: Ni-MH
- Напряжение: 1.2 В
- Минимальная емкость: 2500 мАч
- Размеры: 14.5 х 50.4 мм
- Вес: 30 г