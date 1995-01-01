Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 2500 мАч, но их ресурс меньше, чем у обычных аккумуляторов Eneloop: 500 циклов перезарядки. Аккумуляторы Eneloop Pro отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.

Технология: Ni-MH

Напряжение: 1.2 В

Минимальная емкость: 2500 мАч

Размеры: 14.5 х 50.4 мм

Вес: 30 г