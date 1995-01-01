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Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)

  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
  • Eneloop Pro AA, 2450 мАч, 2 шт (BK-3HCDE/2BE)
Код товара:УТ-00081727
Артикул:BK-3HCDE/2BE

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторы Panasonic Eneloop Pro предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 2450 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.

Характеристики:

  • Форм-фактор: АА
  • Напряжение: 1.2 В
  • Ёмкость: 2450 мАч
  • Циклов заряд / разряд: 500
  • Количество в упаковке: 2 шт