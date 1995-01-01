Оригинальные элементы питания, произведенные в Японии, емкостью 800 мАч, предназначены для использования в устройствах с высоким потреблением энергии: внешние фотовспышки, радиоуправляемые модели, игровые приставки, игрушки с электродвигателем, фонари с мощными светодиодами, беспроводные устройства, металлоискатели и т.п. Аккумуляторы Panasonic Eneloop 800 обладают невероятно длинным жизненным циклом, рассчитаны более чем на 2100 циклов заряд-разряд. Заявленная емкость Panasonic Eneloop AAA 800 полностью соответствует фактической, производитель сообщает, что это минимальная величина.

Особенности электролита, выполненного по технологии LSD (low self-discharge - низкий саморазряд) позволяют несколько лет хранить заряженный аккумулятор готовым к использованию. Заряженные 10 лет назад аккумуляторы на момент использования сохраняют 70% своей емкости. Eneloop AAA 800 продаются заряженными, как обычные алкалиновые батарейки, готовы к использованию сразу после приобретения. Упаковка - запаянный картонный подвес, невозможно достать элемент не повредив упаковку. У оригинальных АКБ дата производства, указанная на упаковке, всегда совпадает с датой, нанесенной на корпус батареи.

Качество Panasonic обусловлено высочайшим технологическим развитием Японии. В области электроники, оптики и робототехники Япония не имеет себе равных. Элементы питания Panasonic, в том числе аккумуляторы Eneloop 800, проходят полный цикл производства на одном предприятии - от изготовления металлической гильзы аккумуляторной батарейки, до финальной упаковки готовой продукции. На всех стадиях производства легендарный японский контроль качества.

Аккумуляторы Panasonic Eneloop предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 800 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.

Характеристики: