Аккумуляторы Panasonic Eneloop AAA, 800 мАч, 2 шт. (BK-4MCDE/2BE)
Код товара:УТ-00081740
Артикул:BK-4MCDE/2BE
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAAA (R03)
В упаковке (штук)2
Ёмкость аккумулятора, мАч800
Описание
Аккумуляторы Panasonic Eneloop предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 800 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.
Характеристики:
- Форм-фактор: ААА
- Напряжение: 1.2 В
- Ёмкость: 800 мАч
- Циклов заряд / разряд: 2100
- Количество в упаковке: 2 шт