Аккумуляторы Panasonic Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
Код товара:УТ-00081744
Артикул:BK-KJMCDE44E
Товар не найден
Характеристики
Тип батарейкиAAA (R03), AA (R6)
В упаковке (штук)8
Ёмкость аккумулятора, мАч800, 2000
Описание
Аккумуляторы Panasonic Eneloop предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 800 мАч и 2000 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.
Характеристики:
- Форм-фактор: ААА и АА
- Напряжение: 1.2 В
- Ёмкость: АА - 2000 мАч / ААА - 800 мАч
- Циклов заряд / разряд: АА - 500 / ААА - 2100
- Количество в упаковке: 4 шт АА + 4 шт ААА