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Аккумуляторы Panasonic Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)

  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
  • Eneloop AA 2000 мАч, 4 шт + AAA 800 мАч, 4 шт (BK-KJMCDE44E)
Код товара:УТ-00081744
Артикул:BK-KJMCDE44E

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Аккумуляторы Panasonic Eneloop предназначены для цифровых устройств с высоким уровнем потребления энергии: фотоаппаратов, вспышек, радиомоделей на дистанционном управлении, беспроводных клавиатур, мышек и тому подобной электроники. Данные аккумуляторы обладают высокой емкостью - 800 мАч и 2000 мАч. Аккумуляторы Eneloop отличаются длительным хранением заряда - даже через целый год хранения в них остается около 85% заряда. Аккумуляторы продаются предзаряженными и могут использоваться сразу после извлечения из упаковки.

Характеристики:

  • Форм-фактор: ААА и АА
  • Напряжение: 1.2 В
  • Ёмкость: АА - 2000 мАч / ААА - 800 мАч
  • Циклов заряд / разряд: АА - 500 / ААА - 2100
  • Количество в упаковке: 4 шт АА + 4 шт ААА