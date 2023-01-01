Описание

Благодаря своей конструкции, рамка защищает фотографию от снега, дождя и сырости, что позволяет применять ее вне помещения. Все конструктивные элементы изготовлены из влагостойких материалов. Основная цель рамки - использование на похоронах во время траурной церемонии и последующая установка на могиле на кладбище. Фоторамка также является временным памятником. Её можно вкапывать в землю на могиле и использовать круглогодично до установки основного памятника. Рамку можно прикреплять на крест или столб как табличку с надписью и фотографией.

Конструктивно в ритуальной рамке для фотографии "Память" предусмотрены разные варианты крепления, установки на твердую поверхность, в грунт и подвешивания. В комплект входит все необходимое, что может понадобиться для использования в ритуальных целях: траурная черная ленточка, пластиковый задник и опоры, саморезы, а также специальный прозрачный конверт с клеевой полосой.

В рамке "Память" нет стекла. Специальный полимерный конверт с жесткой лицевой стороной делает ритуальную фоторамку стойкой к механическим воздействиям, ударам. Даже в случае падения не разобьется. Также исключается появление влаги под стеклом, в отличае от обычных фоторамок. Конверт заклеивается специальной клейкой лентой, поэтому нет необходимости ламинировать фотографию. С задней стороны у фоторамки вместо картонки используется пластиковый задник. На нем предусмотрены различные варианты крепления. Пластиковые ножки крепятся на заднике в двух положениях на разных уровнях.



На верхнем уровне ритуальная фоторамка устанавливается на твердую поверхность, например, на стол. При установке опор в нижнее положение фоторамку можно также вкопать в грунт и крепко зафиксировать. В комплекте также имеются такие необходимые вещи, которые порой не оказываются под рукой в нужное время, траурная ленточка на фотографию и саморезы для подвешивания фоторамки на крест или другую поверхность.