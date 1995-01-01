Описание

Благодаря своей конструкции, рамка защищает фотографию от снега, дождя и сырости, что позволяет применять ее вне помещения. Все конструктивные элементы изготовлены из влагостойких материалов. Основная цель рамки – использование на похоронах во время траурной церемонии и последующая установка на кладбище в качестве временного памятника. Её можно вкопать в землю или прикрепить на крест в качестве таблички, предусмотрены разные варианты крепления. Все рамки «Память» различаются между собой только формой и цветом багета.

В комплект входит все необходимое, что может понадобиться для использования в ритуальных целях: траурная черная ленточка, пластиковый задник и опоры, саморезы, а также специальный прозрачный конверт для фотографии с клеевой полосой.

В рамке "Память" нет стекла, вместо него используется специальный полимерный конверт с жесткой лицевой стороной, что делает делает ритуальную фоторамку стойкой к механическим воздействиям, ударам. Даже в случае падения она не разобьется. Конверт с фотографией герметично заклеивается специальной лентой, что исключает проникновение влаги, нет необходимости ламинировать фотографию. С задней стороны у рамки вместо картонки используется пластиковый задник. Пластиковые ножки крепятся на заднике в двух положениях, на разных уровнях: на верхнем уровне фоторамка устанавливается на твердую поверхность: например, на стол. При установке опор в нижнее положение их можно вкопать в грунт, тем самым зафиксировав на длительное время.