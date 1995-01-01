Комплект включает оригинальный аккумулятор BLX-1 и зарядное устройство BCX-1. BLX-1 – литий-ионный аккумулятор для камеры OM System OM-1, емкость 2280 мАч, ресурс: не менее 500 циклов зарядки. BCX-1 – зарядное устройство для 2 аккумуляторов BLX-1, которое поддерживает одновременную зарядку двух батарей. Обратите внимание: в комплект не входит USB-С кабель и сетевой адаптер. Вы можете использовать те, что шли в комплекте с камерой, или любые другие с поддержкой USB Power Delivery.