Батарейная ручка OM System HLD-10 для OM-1
Код товара:УТ-00058216
Артикул:V3351100W000
Товар не найден
Описание
- Эргономичный дизайн
- Герметичность по стандарту IP53 и морозостойкость
- Выделенная кнопка AF-ON
- Основной и вспомогательный управляющие диски
- Выделенная стрелочная панель, диски управления, функциональные кнопки и мультиселектор
- Возможность установки одного дополнительного аккумулятора BLX‑1
Идеально вписываясь в дизайн камеры OM‑1, HLD‑10 обеспечивает дополнительное питание для длительной съемки. Внутрь устанавливается 1 аккумулятор BLX‑1, что примерно удваивает время работы камеры. Эргономичный дизайн позволяет сбалансировать длиннофокусные телеобъективы и сделать портретную съемку более удобной. HLD‑10 также имеет все необходимые элементы управления камерой для надежной и удобной съемки в портретной ориентации. Рукоятка защищена от непогоды по стандарту IP53 и мороза (до ‑10°C). Вы также можете прикрепить дополнительный ремень Grip Strap, GS‑5 (приобретается отдельно) для более удобной посадки при использовании телеобъектива.