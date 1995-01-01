Идеально вписываясь в дизайн камеры OM‑1, HLD‑10 обеспечивает дополнительное питание для длительной съемки. Внутрь устанавливается 1 аккумулятор BLX‑1, что примерно удваивает время работы камеры. Эргономичный дизайн позволяет сбалансировать длиннофокусные телеобъективы и сделать портретную съемку более удобной. HLD‑10 также имеет все необходимые элементы управления камерой для надежной и удобной съемки в портретной ориентации. Рукоятка защищена от непогоды по стандарту IP53 и мороза (до ‑10°C). Вы также можете прикрепить дополнительный ремень Grip Strap, GS‑5 (приобретается отдельно) для более удобной посадки при использовании телеобъектива.