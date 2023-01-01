Оригинальный литий-ионный аккумулятор OM System (Olympus) BLX‑1. С дополнительным BLX‑1 вы никогда не пропустите ни одного снимка. Он также подходит к батарейной ручке HLD‑10 для OM-1. Аккумулятор поддерживает зарядку внутри камеры по USB.