Аккумулятор OM System BLX-1
Код товара : УТ-00069483
Артикул : # V6560020E000
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор OM System (Olympus) BLX‑1. С дополнительным BLX‑1 вы никогда не пропустите ни одного снимка. Он также подходит к батарейной ручке HLD‑10 для OM-1. Аккумулятор поддерживает зарядку внутри камеры по USB.
Совместимые камеры:
- OM System OM-1