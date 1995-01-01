Аккумулятор OM System BLX‑1

0 0 отзывов Код товара : УТ-00058218 Артикул : V6560020E000



Оригинальный литий-ионный аккумулятор OM System (Olympus) BLX‑1. С дополнительным BLX‑1 вы никогда не пропустите ни одного снимка. Он также подходит к батарейной ручке HLD‑10 для OM-1. Аккумулятор поддерживает зарядку внутри камеры по USB. Задать вопрос 13 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Оригинальный литий-ионный аккумулятор OM System (Olympus) BLX‑1. С дополнительным BLX‑1 вы никогда не пропустите ни одного снимка. Он также подходит к батарейной ручке HLD‑10 для OM-1. Аккумулятор поддерживает зарядку внутри камеры по USB. Совместимые камеры: OM System OM-1

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