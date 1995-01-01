Аккумулятор OM System BLX‑1
Код товара : УТ-00058218
Артикул : V6560020E000
13 990 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Оригинальный литий-ионный аккумулятор OM System (Olympus) BLX‑1. С дополнительным BLX‑1 вы никогда не пропустите ни одного снимка. Он также подходит к батарейной ручке HLD‑10 для OM-1. Аккумулятор поддерживает зарядку внутри камеры по USB.
Совместимые камеры:
- OM System OM-1
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