Специализированное зарядное устройство для аккумуляторов BLX‑1. Оно способно одновременно заряжать батареи примерно за 150 минут. Зарядное устройство оснащено портом USB‑C и может питаться либо от сетевого адаптера F‑7AC, который поставляется с OM‑1, либо от любого другого сетевого адаптера USB‑C, обеспечивающего мощность не менее 27 Вт (9В 3А). Поскольку устройство совместимо с Power Delivery, для зарядки аккумуляторов на ходу можно использовать также банк питания, совместимый с Power Delivery 3.0.