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Кольцо затемняющее Olympus Shading Ring for M.Zuiko Digital ED 14-42mm

Код товара:00000048145
Артикул:N3842500

Товар не найден

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Описание
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Описание

Кольцо затемняющее Olympus Shading Ring for M.Zuiko Digital ED 14-42mm - это высококачественное переходное кольцо, разработанное специально для использования с объективами Olympus M.Zuiko Digital ED 14-42mm.

Одной из ключевых особенностей данного аксессуара является его способность блокировать отражение надписей на переднем кольце объектива. Это особенно актуально при использовании объектива в подводном боксе, где отражение надписей может создавать нежелательный эффект.

Кольцо затемняющее Olympus Shading Ring for M.Zuiko Digital ED 14-42mm также выполняет функцию адаптера и переходного кольца. Это позволяет использовать объективы с различными креплениями, обеспечивая совместимость с различными камерами и аксессуарами.

Выбирая кольцо затемняющее Olympus Shading Ring for M.Zuiko Digital ED 14-42mm, вы получаете надежный и функциональный аксессуар, который поможет вам улучшить качество ваших подводных снимков и видеозаписей.