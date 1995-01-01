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Антибликовое кольцо Olympus POSR-EP03 для M.Zuiko 14-42mm II и 45mm f/1.8

Код товара:УТ-00061262
Артикул:N4290500

Товар не найден

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Описание

Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объективов M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R, M.Zuiko Digital 45mm F1.8 и бокса Olympus PT-EP03.