Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объективов M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R, M.Zuiko Digital 45mm F1.8 и бокса Olympus PT-EP03.
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