Антибликовое кольцо Olympus POSR-EP03 для M.Zuiko 14-42mm II и 45mm f/1.8



Код товара: УТ-00061262 Артикул: N4290500 Код товара: УТ-00061262 Артикул: N4290500 Страна производства Япония Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Страна производства Япония Описание Антибликовое (или затемняющее) кольцо, как правило, используется при подводной съемке: белая маркировка, нанесенная вокруг передней линзы объектива, может давать блики, отражаясь от стеклянного порта подводного бокса. Кольцо завинчивается в резьбу для светофильтров и закрывает собой эти надписи. Данное кольцо создано для объективов M.Zuiko Digital 14-42mm 1:3.5-5.6 II R, M.Zuiko Digital 45mm F1.8 и бокса Olympus PT-EP03. Видео Наш обзор

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