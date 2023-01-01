Бленда дисплея Olympus PFUD-EP14 для PT-EP14
Код товара : УТ-00014374
Артикул : V6360500W000
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Сменная бленда дисплея, совмещенная с наглазником, для глубоководного бокса PT-EP14 (Olympus OM-D E-M1 Mark II). Такая же идет в комплекте с боксом. Продается на случай повреждения или утери оригинальной бленды.