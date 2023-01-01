Защитная резиновая бленда дисплея Olympus PFUD-EP13 для подводного бокса PT-EP13 (камера OM-D E-M5 Mark II). Защищает дисплей от бокового света и контакта с царапающими предметами. Такая же бленда идет в комплект с боксом: поставляется на случай утери или повреждения оригинальной.