Литий‑ионная батарея LI‑92B ‑ расширенная версия модели LI‑90B су увеличенной на 5% ёмкостью, до 1350 мАч. Аккумулятор может быть заряжен при помощи зарядного устройства UC‑90 (приобретается отдельно). Для зарядки внутри камеры вы можете использовать компактный AC адаптер F‑2AC, который поставляется с камерой или доступный в продаже адаптер F‑3AC.

Миниатюрный, но вместительный!

Увеличенная ёмкость 1350 мАч

Стандартное напряжение 3,6 В

Совместим с Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, TG-6, SH-1, SH-60, SP-100 EE.

Взаимозаменяем с аккумулятором Ricoh DB-110 (для GR III и WG-6).