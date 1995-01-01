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Аккумулятор Olympus LI-92B

Код товара:УТ-00001944
Артикул:V6200660E000

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Литий‑ионная батарея LI‑92B ‑ расширенная версия модели LI‑90B су увеличенной на 5% ёмкостью, до 1350 мАч. Аккумулятор может быть заряжен при помощи зарядного устройства UC‑90 (приобретается отдельно). Для зарядки внутри камеры вы можете использовать компактный AC адаптер F‑2AC, который поставляется с камерой или доступный в продаже адаптер F‑3AC.

  • Миниатюрный, но вместительный!
  • Увеличенная ёмкость 1350 мАч
  • Стандартное напряжение 3,6 В

Совместим с Olympus TG-1, TG-2, TG-3, TG-4, TG5, TG-6, SH-1, SH-60, SP-100 EE.
Взаимозаменяем с аккумулятором Ricoh DB-110 (для GR III и WG-6).